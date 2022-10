Dopo la sconfitta contro il Brasile, le azzurre dell’Italvolley si riscattano subito, superando il Giappone nella seconda partita della seconda fase dei campionati del mondo.

3-1 il punteggio per Alessia Orro e compagne (20-25, 25-20, 25-14, 25-15), che restano in testa nella Pool E e che venerdì affronteranno l'Argentina, con la possibilità, in caso di vittoria, di ottenere la qualificazione ai quarti di finale.

Contro il Giappone Mazzanti ha inserito dall'inizio Sylla per Pietrini, confermando Orro in palleggio, opposto Egonu, Bosetti in banda, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro.

Le nipponiche si sono aggiudicate il primo set, ma le ragazze di Mazzanti hanno poi trovato immediatamente il ritmo e la quadra per reagire, portando a casa le successive frazioni, le ultime due giocate con sicurezza e superiorità, nonostante i timidi tentativi di rimonta delle avversarie.

