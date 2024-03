Con la Millenium Brescia l’Hermaea Olbia va a caccia del poker. Per provare a ipotecare la salvezza. Reduce dal successo di Bologna, terzo consecutivo dopo le vittorie su Pescara e Padova, la squadra di Dino Guadalupi affronta domenica in casa la vice capolista della poule salvezza di A2 femminile di volley, nel match che inaugura il girone di ritorno.

Seste a quota 25 punti, a pari punti con Bologna, le galluresi cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere quel risultato che potrebbe valere la top 5, utile a garantire la permanenza nella categoria. Ma al GeoPalace servirà anche una prestazione all’altezza dell’obiettivo. “Affrontiamo la gara forti di una striscia positiva, frutto di un buon equilibrio trovato nell'ultimo periodo. La squadra si esprime con maggior qualità e fiducia, e questo è evidente anche durante la settimana”, premette Guadalupi presentando la sfida con Brescia.

“Siamo consapevoli di affrontare uno degli avversari più duri dell'intera poule, una squadra costruita per obiettivi, forse, più alti, che nelle ultime gare ha attraversato un momento di difficoltà dettato da assenze importanti tra i giocatori titolari. Non sappiamo come si presenteranno domenica, ma questo non ci deve condizionare più di tanto”, spiega l’allenatore dell’Hermaea. “Il nostro equilibrio, in questo momento, sta nella forza di tutta la rosa e nelle diverse possibilità di sopperire alle difficoltà tecniche della partita con soluzioni alternative. La squadra – aggiunge il coach brindisino – sta superando i problemi di influenza accusati nelle ultime due settimane, e nell'ultimo periodo è riuscita ad allenarsi in maniera piuttosto regolare: un risultato positivo sarebbe importantissimo in termini di classifica”.

Squadre in campo alle 17: arbitrano Luca Pescatore e Fabio Sumeraro.

