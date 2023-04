Julia Ituma, la pallavolista 18enne della Igor Gorgonzola Novara morta dopo essere caduta da una finestra posta al sesto piano di un hotel di Istanbul, aveva detto ai suoi compagni di squadra e all'allenatore di non stare bene. E, prima della tragedia, avrebbe scritto “Arrivederci” nel gruppo WhatsApp della squadra.

Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet, ricostruendo l'ultima serata della pallavolista italiana, soprannominata Titu.

«Abbiamo parlato fino all'1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina», ha spiegato la sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez.

Intanto, mentre proseguono le indagini, continuano ad arrivare messaggi di cordoglio, alla famiglia della giovane promessa del volley azzurro.

Come quello dei tifosi della Igor, che hanno annunciato sui social di voler restare in silenzio, per

«per esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Julia, alla società Igor Volley e a tutti coloro che conoscevano la nostra Titu».

