Valentina Greco è in Sardegna. L'aereo che, via Milano Malpensa, l'ha riportata a casa dalla Tunisia, è atterrato ieri alle 23,41 all'aeroporto di Cagliari. Ad attenderla la madre Roberta Murru e il padre Giovanni – emozionatissimi –, insieme all'avvocato Gianfrancesco Piscitelli che in tutti questi giorni è sempre stato al fianco della famiglia.

«Sono felice di essere tornata, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, l'ambasciata e i miei genitori», le uniche parole pronunciate dopo lo sbarco e prima del lungo e commovente abbraccio coi familiari.

I dubbi, gli interrogativi sbocciati subito sulla sua scomparsa e poi, dopo la ricomparsa, accresciuti dalle prime spiegazioni e dalle ipotesi fiorite su quei giorni di buio, ora più che risolversi sembrano dissolversi.Sarà lei a decidere se ci sono degli aspetti da puntualizzare, se ci sono dei dettagli che meritano di essere aggiunti.

Per Valentina il rientro a casa a bordo dell'ambulanza messa a disposizione per cautela dall'amministrazione comunale di Selargius.

