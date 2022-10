Archiviato il test col Talmassons, l’Hermaea Olbia è tornata in campo per preparare il debutto nella A2 femminile di volley.

Domenica al GeoPalace c’è il Club Italia, e la squadra di Dino Guadalupi deve approfittare dei giorni che la separano dal primo appuntamento ufficiale della stagione per arrivarci al meglio. Forte anche delle indicazioni ottenute dall’allenamento congiunto con le friulane. “Era la prima volta che ci trovavamo di fronte una squadra della nostra stessa categoria e in campo si è notato”, premette il coach delle galluresi a proposito del test di venerdì scorso.

“Questa prova ci serviva per valutare il lavoro svolto fin qui e prendere degli spunti sulle cose da migliorare. La preparazione – aggiunge Guadalupi – è andata avanti senza intoppi: la base fisica è buona, mentre sui meccanismi di gioco ci sono evidentemente dei ritardi. In un allenamento caratterizzato da intensità e contenuti tecnici, ho percepito ancora un po’ di disordine”.

Per l’occasione l’allenatore dell’Hermaea ha potuto contare su tutta la rosa: reduce dagli impegni del Mondiale, al quale ha partecipato con la sua nazionale uscendo agli ottavi, in campo s’è vista pure la schiacciatrice argentina Daniela Bulaich, che non ha perso tempo per raggiungere immediatamente la sua nuova squadra, firmando contro il Talmassons 9 punti.

