Sconfitta in finale per la nazionale azzurra femminile agli Europei di volley.

A Istanbul Alessia Orro e compagne sono state battute al tie break dalle padrone di casa della Turchia, detentrice del titolo, accantonando così il sogno di conquistare uno storico tris di successi, dopo le vittorie alle Olimpiadi e ai Mondiali. 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15 i parziali della partita.

Comunque ottima la prestazione della palleggiatrice di Narbolia, così come quelle di Egonu, Antropova, Fahr, Sylla e Danesi. Ma tutte le ragazze di Julio Velasco sono scese in campo con aggressività e determinazione, pagando però i cali di tensione e concentrazione e qualche errore di troppo, soprattutto negli ultimi due parziali.

(Unioneonline/l.f.)

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