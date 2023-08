3 a zero e l’Italia del volley vola alle semifinali degli Europei. Le azzurre hanno travolto la Francia al Pala Wanny di Firenze trascinate da capitan Sylla, da Pietrini e Antropova che fin dall’inizio del match hanno mostrato tutta la loro forza.

Primo set chiuso in poco più di un quarto d’ora sul 25-14. Nel secondo le italiane hanno commesso qualche errore in attacco e in ricezione mentre le francesi hanno trovato maggiore concretezza.

Coach Mazzanti ha giocato anche la carta Egonu, autrice di quattro importanti punti, e l'Italia si è scrollata di dosso tensioni e paure recuperando e tornando in avanti fino al 22-20.

Seconda frazione di gara aggiudicata sul 29-27 e il terzo set è sembrato proprio un assolo azzurro, tra la gioia incontenibile del Pala Wanny esaurito in ogni ordine di posto, dove la superiorità di Pietrini e compagne si è mostrata granitica in tutte e due le fasi di gioco chiudendo con un netto 25-13 e staccando il meritato biglietto per la semifinale di Bruxelles.

Fra qualche ora si saprà se le azzurre affronteranno la Turchia o la Polonia.

