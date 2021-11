Era innamorato e credeva di essere fidanzato con una donna che non ha mai conosciuto, che è riuscita a spillargli in 15 anni 700mila euro.

E’ l’incredibile storia che vede coinvolto Roberto Cazzaniga, ex nazionale italiano di volley oggi 42enne e capitano di Gioia Del Colle.

Lo sportivo era convinto di stare con una certa Maya, presunta modella brasiliana che gli era stata presentata telefonicamente da un’amica comune, Manuela, che sarebbe l’autrice del clamoroso raggiro assieme al fidanzato e a una donna sarda.

Una truffa pazzesca raccontata dalla trasmissione “Le Iene”. La sedicente modella Maya usava come foto quella di Alessandra Ambrosio, lei sì supermodella un tempo testimonial di Victoria's Secret.

Cazzaniga si è tuffato con il cuore in questo rapporto a distanza, andato avanti per ben 15 anni senza che i due si incontrassero dal vivo. Spesso ci parlava al telefono: non con Maya, ma con Valeria, una donna sarda a cui arrivavano anche i bonifici che periodicamente lo sportivo era convinto di versare alla sua amata per pagarle le cure per inesistenti problemi di salute. Somme importanti, visto che negli anni Cazzaniga ha sborsato la bellezza di 700mila euro. Lo sportivo è arrivato a chiedere prestiti per poter aiutare la sua fidanzata virtuale.

Cazzaniga ora, scoperta la verità, ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza e ha dovuto accettare la dolorosa realtà: la sua Maya non è mai esistita.

Pallavolista di livello, in maglia azzurra Cazzaniga ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009 e ha giocato sempre tra Superlega e Serie A2, prima di scendere – superati i 40 anni – in B con Gioia del Colle.

