Alessia Orro e tutti gli azzurri del volley dal presidente MattarellaLa nazionale femminile e quella maschile mercoledì al Colle. A seguire la visita a Palazzo Chigi dalla premier Meloni
La giornata di mercoledì, a Roma, sarà una vera e propria festa della pallavolo italiana.
Alessia Orro e le compagne della nazionale di volley campione del mondo, così come i colleghi uomini anch’essi reduci dal trionfo iridato, saranno ricevute prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi.
Secondo quanto riferito dall’Ansa, le azzurre allenate da Julio Velasco e gli azzurri di Fefè De Giorgi saliranno al Colle alle ore 16 per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire la visita a Chigi per il saluto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
