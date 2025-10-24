tennis
24 ottobre 2025 alle 20:42aggiornato il 24 ottobre 2025 alle 20:42
Vienna, Sinner supera Bublik e vola in semifinaleVittoria per 6-4, 6-4. Prossimo avversario sarà l'australiano De Minaur
Jannik Sinner ha battuto in due set (6-4, 6-4) il kazako Aleksandr Bublik nei quarti del Vienna Open (ATP 500), in 1 ora e 16 minuti di gioco.
In semifinale affronterà l'australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini.
(Unioneonline)
