Jannik Sinner ha battuto in due set (6-4, 6-4) il kazako Aleksandr Bublik nei quarti del Vienna Open (ATP 500), in 1 ora e 16 minuti di gioco. 

In semifinale affronterà l'australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini. 

(Unioneonline)

