Aryna Sabalenka si conferma regina a New York. La tennista numero 1 al mondo ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Us Open, battendo in finale l'americana Amanda Anisimova in due set con il punteggio di 6-3 7-6 (7/3).

Niente riscatto per Anisimova che incassa un'atra sconfitta nella seconda finale slam disputata dopo il doppio 6-0 subito a Wimbledon contro Iga Swiatek.

Cresce intanto l’attesa per la finale maschile di questa sera tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La terza di fila a livello Slam dopo i risultati alterni di Parigi, dove ha vinto lo spagnolo, e Londra, dove si è imposto l’italiano.

È la quinta finale Slam consecutiva per Sinner, che ha vinto tre degli ultimi quattro major e punta alla seconda doppietta consecutiva sul cemento dopo quella del 2024 in cui si impose sia a Melbourne che a New York. Alcaraz è all’ottava finale negli ultimi otto tornei disputati, da Montecarlo in poi: un rullo compressore, giunto all’ultimo atto degli Us Open senza perdere un set.

Si scende in campo alle 20, e in palio c’è anche il numero 1 del mondo, che Alcaraz in caso di vittoria potrebbe strappare all’altoatesino, anche grazie ai tre mesi di stop patteggiati per il caso Clostebol.

