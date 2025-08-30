Us Open: Cobolli si ritira nel derby italiano, Musetti agli ottaviUn problema fisico ha costretto il romano ad alzare bandiera bianca nel terzo set
Flavio Cobolli si ritira e Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open. Il tennisa romano ha alzato bandiera bianca all'inizio del terzo set, quando era sotto 2-0 dopo aver perso i primi due set 6-3 6-2.
L’abbandono è arrivato per un problema a un avambraccio. «Vincere così brucia, durante il match c'è stato un gran spettacolo per questo derby con un finale amaro», le parole di Musetti su Cobolli. «È stata dura, comunque non è facile affrontarlo. Gli auguro di tornare presto, credo che Flavio sia cresciuto tantissimo: si vedeva che faceva fatica al servizio. È un peccato chiuderla così».
«Dal mio canto sono felice di essere agli ottavi, ma ora andrò a consolare il mio caro amico Flavio», prosegue Musetti. «Posso essere soddisfatto del mio tennis, ho giocato una partita solida e sono contentissimo di essere agli ottavi».
Ora in campo Jannik Sinner, contro Denis Shapovalov.
