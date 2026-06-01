Roma caput mundi anche a Parigi: dopo Flavio Cobolli, un altro tennista romano conquista i quarti di finale del Roland Garros.

È un ritrovato Matteo Berrettini, che dopo la maratona di 5 ore con Comesana sconfigge un altro argentino, il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo. L’italiano questa volta si è imposto in tre set, ma ha dovuto giocare due tiebreak per fiaccare la resistenza dell’argentino, che si è difeso come ha potuto contro i servizi e i dritti terrificanti di Matteo.

Il risultato finale è di 6-3, 7-6, 7-6. Nel primo parziale subito in fuga Berrettini, che si porta sul 3-0 e poi si affida ai suoi turni di servizio per chiudere 6-3. Nel secondo nessun break e nessuna palla break, ma nel tiebreak è dominio di Matteo, che si impone 7-2. Nel terzo set è l’argentino a breakkare, ma quando va a servire per il set si fa strappare di nuovo il servizio dal romano, che rimonta e chiude 8-6 un tiebreak batticuore in cui ha dovuto annullare tre setpoint che potevano riaprire la partita.

Ora ai quarti di finale attende il vincente del match tra Matteo Arnaldi e Francis Tiafoe, sperando nel derby italiano dei Matteo.

Ai quarti è avanzato anche Flavio Cobolli, che ha sconfitto in quattro set lo statunitense Svajda e attende il vincente del match tra Felix Auger Aliassime e Alejandro Tabilo.

(Unioneonline/L)

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