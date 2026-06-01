Flavio Cobolli batte lo statunitense Zachary Svajda in quattro set e approda per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano si impone in oltre tre ore di gioco con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6.

Partita dominata in lungo e in largo nei primi due set dal numero 14 al mondo (che diventerà almeno 11 alla fine di questo torneo). L’americano vince al tiebreak un combattuto terzo set, il quarto e ultimo parziale è un thriller. Cobolli si porta subito sul 4-0 e poi sul 5-1, ma non riesce a chiuderla e l’avversario torna in parità e si porta addirittua avanti sul 6-5. Flavio riesce a portarla al tiebreak e lo chiude 7-5, fondamentale in una partita che si stava complicando terribilmente.

Primo quarto a Parigi dunque per Cobolli, secondo in assoluto negli Slam, lo scorso anno fu sconfitto da Djokovic ai quarti di Wimbledon. L’azzurro affronterà il vincente del match tra Auger Aliassime e Tabilo.

Nel pomeriggio e in serata tocca agli altri due italiani impegnati agli ottavi: Matteo Berrettini sfida l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il “giustiziere” di Sinner, Matteo Arnaldi affronta lo statunitense Francis Tiafoe.

(Unioneonline/L)

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