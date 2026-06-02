Tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros, non era mai successo in uno Slam. E pensare che sono venuti a mancare i migliori, l’infortunato Lorenzo Musetti che non ha giocato questo torneo, e il numero 1 al mondo Jannik Sinner, messo ko da un malore quando era a un passo dalla vittoria nel match del secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo.

All’1 di notte Matteo Arnaldi (numero 104 al mondo, reduce da un periodo nero per un infortunio al piede che lo ha fatto scivolare in classifica) ha completato il tris, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe, numero 22 al mondo, al termine di un’epica rimonta dopo 5 ore e 26 minuti di gioco.

Il tennista ligure si è imposto con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 3-6, 7-6 (7-3), 6-4. Una partita ormai persa nel quarto set, quando Tiafoe è stato avanti 4-1 e 40-15 sul proprio servizio, e ha servito per il match sul 5-4.

Una rimonta epica che porta Arnaldi ai quarti, dove affronterà Matteo Berrettini, che si è imposto per 6-3, 7-6, 7-6 su Juan Manuel Cerundolo. Il terzo italiano ai quarti è Flavio Cobolli, che ha sconfitto lo statunitense Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e affronterà il canadese Felix Auger Aliassime, numero 6 al mondo. Entrambe le partite si giocano domani, mercoledì 3 giugno.

(Unioneonline/L)

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