Tennis Serie C, la terza giornataSi disputano domani le partite del terzo turno del massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si disputata domani la terza giornata della Serie C, massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile.
Ecco i risultati.
Serie C maschile.
Girone 1:
Sporting Ct Quartu-Tennis Elmas (ore 9)
Tc Alghero-Tc Arzachena
Tc Cagliari-Ct Decimomannu B
Riposa: Torres Tennis B.
Classifica: Sporting Ct Quartu* e Tennis Elmas* 3; Ct Decimomannu B* e Tc Alghero* 1; Tc Cagliari*, Torres Tennis B** e Tc Arzachena* 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Tc Novelli-Tc70 Oristano (ore 10)
Tc Tempio-Ct Decimomannu A
Tc Terranova-Easy Tennis
Riposa: Ct Macomer.
Classifica: Ct Macomer*, Tc70 Oristano*, Tc Novelli* e Tc Terranova*3; Ct Decimomannu A**, Easy Tennis e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Accademia Tennis-Tc Ghilarza (ore 9)
Tc Alghero-Torres Tennis
Tc Cagliari B-Quattro Mori Tennis Team
Classifica: Torres Tennis 6; Accademia Tennis, Quattro Mori Tennis Team e Tc Alghero 3; Tc Ghilarza 0; Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Tc Arzachena-Tc Porto Torres (ore 9)
Tennis Elmas-Sporting Ct Quartu
Tc Terranova-Tc Cagliari A (10)
Classifica: Tc Cagliari A 4; Tc Terranova*, Tc Arzachena e Tc Porto Torres 3; Sporting Ct Quartu* 1; Tennis Elmas 0.