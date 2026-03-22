Tennis Serie C, i risultati della terza giornataSi sono disputane oggi le partite del terzo turno del massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si sono disputate oggi la terza giornata della Serie C, massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile.
Ecco i risultati.
Serie C maschile.
Girone 1:
Ct Decimomannu B-Tc Cagliari 6-0 (giocata sabato)
Sporting Ct Quartu-Tennis Elmas 5-1
Tc Alghero-Tc Arzachena 6-0
Ha riposato: Torres Tennis B.
Classifica: Sporting Ct Quartu* 6; Ct Decimomannu B* e Tc Alghero* 4; Tennis Elmas* 3; Torres Tennis B***, Tc Cagliari* e Tc Arzachena* 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Tc Novelli-Tc70 Oristano 4-2
Tc Tempio-Ct Decimomannu A 1-5
Tc Terranova-Easy Tennis 5-1
Ha riposato: Ct Macomer.
Classifica: Tc Novelli* e Tc Terranova* 6; Ct Decimomannu A**, Ct Macomer** e Tc70 Oristano* 3; Easy Tennis e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Tc Cagliari B-Quattro Mori Tennis Team 0-4 (giocata sabato)
Accademia Tennis-Tc Ghilarza 3-1
Tc Alghero-Torres Tennis 2-2
Classifica: Torres Tennis 7; Accademia Tennis e Quattro Mori Tennis Team 6; Tc Alghero 4; Tc Ghilarza 0; Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Tc Arzachena-Tc Porto Torres 1-3
Tennis Elmas-Sporting Ct Quartu 0-4
Tc Terranova-Tc Cagliari A 2-2
Classifica: Tc Porto Torres 6; Tc Cagliari A 5; Sporting Ct Quartu* e Tc Terranova* 4; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.