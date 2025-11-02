Tennis Serie A2 maschile, Tc Alghero Mp Finance sconfitta a domicilioI ragazzi di capitan Gino Asara perdono 4-2 contro i pratesi del Tc Bisenzio
Nella quinta giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre, il Tc Alghero Mp Finance perde 4-2 in casa contro i pratesi del Tc Bisenzio.
I risultati.
Juan Bautista Otegui (A) b. Imanol Lopez Morillo 6-2, 6-3
Matteo Mesaglio b. Luca Fasciani (A) 4-6, 6-4, 6-1
Samuele Pieri b. Gabriele Noce (A) 6-4, 7-6(4)
Nicolò Serra (A) b. Cosimo Banti 7-6(4), 7-6(4)
Pieri/Lopez Morillo b. Noce/Otegui (A) 4-6, 6-3, 10-7
Mesaglio/Banti b. Serra/Fasciani (A) 6-7(4), 6-0, 10-6.
La classifica: Tc Bisenzo (17 match vinti) 12; Ct Albinea (20) e Tc Macerata (18) 9; Tc Alghero Mp Finance 0 (5).