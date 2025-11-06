Tennis, Lorenzo Carboni vola ai quarti in TunisiaIl 19enne algherese supera anche il secondo turno nell'Itf25 di Monastir
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lorenzo Carboni supera anche il secondo turno nell'Itf25 di Monastir.
Sul cemento tunisino, il 19enne algherese, numero 425 della classifica mondiale, l'ha spuntata 7-6(5), 4-6, 6-1 negli ottavi di finale sullo statunitense Dali Blanch (440 Atp).
Nei quarti, Carboni affronterà il serbo Branko Djuric (453)
In doppio, in coppia con il polacco Piotr Pawlak, il tennista algherese ha dato forfait prima di scendere in campo nei quarti di finale contro i britannici Scott Duncan e James MacKinlay, numeri 1 del seeding.