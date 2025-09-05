Lorenzo Carboni accede alle semifinali del tabellone di doppio dell'Atp125 Challenger di Genova.

L'algherese ha ricevuto una wild card nell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina in coppia con Gianluca Cadenasso e nei quarti ha approfittato del forfait di Andrea Pellegrino e l'argentino Thiago Agustin Tirante.



Oggi, Carboni e Cadenasso sfideranno per un posto in finale Franco Agamenone e Simone Agostini.

© Riproduzione riservata