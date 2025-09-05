la sfida
05 settembre 2025 alle 15:24
Tennis, Lorenzo Carboni passa senza giocareL'algherese, in coppia con Cadenasso, approfitta di un forfait e vola nelle semifinali di doppio dell'Atp125 Challenger di Genova
Lorenzo Carboni accede alle semifinali del tabellone di doppio dell'Atp125 Challenger di Genova.
L'algherese ha ricevuto una wild card nell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina in coppia con Gianluca Cadenasso e nei quarti ha approfittato del forfait di Andrea Pellegrino e l'argentino Thiago Agustin Tirante.
Oggi, Carboni e Cadenasso sfideranno per un posto in finale Franco Agamenone e Simone Agostini.
