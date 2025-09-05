Tennis, Lorenzo Carboni è in finale a GenovaL'algherese, in coppia con Cadenasso, si giocherà il titolo nel doppio dell'Atp125 Challenger
Lorenzo Carboni vola in finale nel tabellone di doppio dell'Atp125 Challenger di Genova.
L'algherese ha ricevuto una wild card nell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina in coppia con Gianluca Cadenasso e in semifinale l'ha spuntata 5-7, 6-3, 10-6 su Franco Agamenone e Simone Agostini.
Domani, alle 16, sul Campo Centrale, Carboni e Cadenasso sfideranno per il titolo la coppia numero 2 del torneo, quella composta dall'olandese Mick Veldheer e dal polacco Szymon Walkow.