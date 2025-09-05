Lorenzo Carboni vola in finale nel tabellone di doppio dell'Atp125 Challenger di Genova.

L'algherese ha ricevuto una wild card nell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina in coppia con Gianluca Cadenasso e in semifinale l'ha spuntata 5-7, 6-3, 10-6 su Franco Agamenone e Simone Agostini.

Domani, alle 16, sul Campo Centrale, Carboni e Cadenasso sfideranno per il titolo la coppia numero 2 del torneo, quella composta dall'olandese Mick Veldheer e dal polacco Szymon Walkow.

