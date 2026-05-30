Matteo Berrettini batte Francisco Comesana dopo una maratona di oltre cinque ore e avanza agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro si impone 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6, dopo aver annullato anche due match point all'argentino nel supertiebreak finale.

«Sono felicissimo, e riconoscente al mio team incredibile. La mia famiglia in tribuna e il tifo sotto il caldo, sotto il sole, abbiamo lottato insieme. Grazie», ha detto l’azzurro dopo aver intascato il trionfo arrivato dopo cinque ore e tredici minuti di gioco, per lui la partita più lunga della sua carriera di tennista.

Il record precedente era stato di 4 ore e 49). «Francisco ha giocato una partita incredibile», ha detto ancora - acclamato dal pubblico parigino - Berrettini, che come l'altro azzurro Flavio Cobolli vola ora agli ottavi di finale alla Porte d'Auteuil.

(Unioneonline)

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