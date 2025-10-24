Tennis Itf Combined, nove italiani agli ottavi del sesto torneo di Santa Margherita di PulaNel femminile già qualificate sei azzurre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nove italiani agli ottavi di finale del sesto e ultimo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Nonostante il maltempo, ieri alle vittorie della testa di serie numero 8, Gianluca Cadenasso, di Gianmarco Ferrari, di Manuel Mazza e di Juan Cruz Martin Manzano, si sono aggiunte quelle di Luca Potenza, numero 4 del seeding che ha battuto 6-2, 6-0 la wild card Paolo Schiavone) e del numero 5 Federico Bondioli, che ha sconfitto 6-3, 6-7, 6-4 sulla wild card Giorgio Tabacco. A segno anche Federico Iannaccone, che ha inflitto un doppio 6-1 al lucky loser Simone Macchion; Filippo Moroni, che ha battuto 6-1, 6-0 il qualificato Lorenzo Berto e la wild card Andrea De Marchi, che ha sconfitto 3-6, 7-6, 6-1 su Pietro Marino.
Eliminati, invece, la wild card Iannis Miletich dopo il 6-7, 6-2, 6-3 subito contro l’austriaco Sebastian Sorger e il qualificato Federico Bove, battuto 6-0, 6-2 dalla testa di serie numero 2, il romeno Filip Cristian Jianu.
Femminile. Il primo turno del singolare femminile non è stato ancora completato, ma intanto sono già sei le italiane agli ottavi. Si tratta di Gaia Maduzzi, Eleonora Alvisi e Camilla Gennaro, vittoriose mercoledì, e delle tenniste che hanno passato il turno ieri. Sono la testa di serie numero 2, Lisa Pigato, che ha superato 6-2, 6-4 la wild card Marta Lombardini; la numero 4, Jennifer Ruggeri, che ha sconfitto 6-3, 6-2 la qualificata Angelica Sara, e la qualificata Federica Urgesi, che ha regolato 6-3, 7-5 Angelica Raggi.
Eliminata la qualificata Ginevra Parentini Vallega Montebruno, battuta-5, 6-3 dalla bulgara Rositsa Dencheva, mentre è stato sospeso sul 3-2 per pioggia il match tra la numero 3 del seeding, Giorgia Pedone, e la qualificata Isabella Maria Serban.