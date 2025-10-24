Nove italiani agli ottavi di finale del sesto e ultimo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Nonostante il maltempo, ieri alle vittorie della testa di serie numero 8, Gianluca Cadenasso, di Gianmarco Ferrari, di Manuel Mazza e di Juan Cruz Martin Manzano, si sono aggiunte quelle di Luca Potenza, numero 4 del seeding che ha battuto 6-2, 6-0 la wild card Paolo Schiavone) e del numero 5 Federico Bondioli, che ha sconfitto 6-3, 6-7, 6-4 sulla wild card Giorgio Tabacco. A segno anche Federico Iannaccone, che ha inflitto un doppio 6-1 al lucky loser Simone Macchion; Filippo Moroni, che ha battuto 6-1, 6-0 il qualificato Lorenzo Berto e la wild card Andrea De Marchi, che ha sconfitto 3-6, 7-6, 6-1 su Pietro Marino.

Eliminati, invece, la wild card Iannis Miletich dopo il 6-7, 6-2, 6-3 subito contro l’austriaco Sebastian Sorger e il qualificato Federico Bove, battuto 6-0, 6-2 dalla testa di serie numero 2, il romeno Filip Cristian Jianu.

Femminile. Il primo turno del singolare femminile non è stato ancora completato, ma intanto sono già sei le italiane agli ottavi. Si tratta di Gaia Maduzzi, Eleonora Alvisi e Camilla Gennaro, vittoriose mercoledì, e delle tenniste che hanno passato il turno ieri. Sono la testa di serie numero 2, Lisa Pigato, che ha superato 6-2, 6-4 la wild card Marta Lombardini; la numero 4, Jennifer Ruggeri, che ha sconfitto 6-3, 6-2 la qualificata Angelica Sara, e la qualificata Federica Urgesi, che ha regolato 6-3, 7-5 Angelica Raggi.

Eliminata la qualificata Ginevra Parentini Vallega Montebruno, battuta-5, 6-3 dalla bulgara Rositsa Dencheva, mentre è stato sospeso sul 3-2 per pioggia il match tra la numero 3 del seeding, Giorgia Pedone, e la qualificata Isabella Maria Serban.

