Domenica di gare sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove sono iniziate le qualificazioni maschili del primo dei sei tornei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Ciascuno dei 12 tornei in programma (si giocherà fino a domenica 26 ottobre) avrà un montepremi di 30mila dollari, per un ammontare complessivo di 360mila dollari, in crescita rispetto al 2024.

I verdetti odierni già consentono di prevedere l’accesso al tabellone principale di sette italiani e uno statunitense: saranno i vincitori dei 7 derby azzurri e di quello a stelle e strisce che si giocheranno domani. Giacomo Crisostomo (numero 1 del tabellone cadetto) affronterà Francesco Canò, che oggi ha sconfitto con un doppio 6-0 il lettone Janis Mellups. Antonio Caruso (2) si misurerà con Mattia Secci, che ha approfittato del forfait dello sloveno Gasper Skof. Cosimo Banti (3) giocherà contro Jacopo Sanna (6-3, 6-0 a Enrico Becuzzi), mentre Guelfo Borghini Baldovinetti (5) si troverà davanti Matteo Sciahbasi (9) e Matteo Mura sfiderà Gabriele Pierro (0-6, 7-6, 12-10 su Mattia Pozzi, numero 12).

In campo anche Gregorio Biondolillo (7), che affronterà Gabriele Maria Piano (10), e Niccolò Dessì (8), che giocherà contro Mattias Pisanu (numero 11 di origini sarde che è tesserato per il Tc Kaltern).

L’ottavo slot disponibile se lo contenderanno gli statunitense Kyle Overmyer (4) e Ashwin Vaithianathan, che oggi ha sconfitto 6-2, 6-2 ai danni di Paolo Emilio Cossu Floris.

Domani cominceranno le qualificazioni femminili, mentre per vedere i primi match del main draw maschile occorrerà attendere fino a martedì, come richiesto dall’Itf con l’intento di consentire la partecipazione ai tornei anche a chi in settimana era impegnato in Coppa Davis.

© Riproduzione riservata