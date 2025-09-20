Lorenzo Sciahbasi ha sconfitto 6-4, 7-5, in 2 ore e 11’, la testa di serie numero 6 Michele Ribecai e si è aggiudicato il singolare maschile nel primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, è stato assegnato oggi anche il titolo del doppio maschile, con Alexander Weis che, in coppia con il tedesco Mika Petkovic ha battuto 6-2, 6-4 Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco.

Intanto, domani, il primo turno delle qualificazioni maschili sancirà l’inizio del secondo Itf Combined.

Femminile. Potrebbe essere di un’italiana il titolo del singolare femminile. Lisa Pigato, ottava testa di serie, in semifinale ha superato 6-4, 6-2 Isabella Maria Serban e domani, in finale, sfiderà la svedese Caijsa Wilda Hennemann, che ha sconfitto 3-6, 6-4, 6-0 la ceca Julie Struplova, numero 7 del seeding, in 2 ore e 46’.

Le favorite della vigilia si sono aggiudicate invece il doppio femminile: la greca Valentini Grammatikopoulou e la tedesca Antonia Schmidt si sono imposte 7-6(5), 3-6, 10-7, in quasi due ore di gioco, sulle numero 2, Alessandra Mazzola e Struplova.

© Riproduzione riservata