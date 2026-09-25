Tempo di finali al 26° Sardinia Open International Wheelchair Tennis, torneo internazionale di categoria Itf 1 organizzato da Sardinia Open con la sponsorizzazione di èAmbiente e il patrocinio della Regione Sardegna e di Fondazione Alghero.

Il torneo si chiuderà domani sui campi in green set del Tc Alghero.

Nel singolare maschile, la testa di serie numero 1, lo statunitense Ratzlaff, ha vinto 6-1, 5-7, 6-1, non senza difficoltà, contro l’israeliano Sergei Lysov, numero 3 del seeding, e ora si giocherà il titolo col britannico Bartram, numero 4 che oggi ha battuto il cileno Alexander Cataldo 6-4, 6-3.

Nel femminile, la giapponese Kamiji (numero 1 del mondo) ha prima lottato per un set, vinto 9-7 al tiebreak, poi ha chiuso il secondo con un netto 6-0 ed eliminato la cinese Zhenzhen Zhu. Nella parte bassa del tabellone, la francese Chasteau ha battuto 6-2, 3-6, 6-2 la britannica Cornelia Oosthuizen e affronterà in finale Kamiji.

Nella finale dei Quad si affronteranno le prime due teste di serie: l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte l’ha spuntata 6-1, 4-6, 6-4 sul cileno Francisco Cayulef (numero 3) e domani affronterà l’australiano Wenzel, che oggi ha regolato 6-0, 6-1 il cileno Diego Perez (4).

Domani, le finali verranno trasmesse in streaming sul sito www.sardiniaopen.net, con la telecronaca affidata al giornalista Antonio Burruni: si comincerà alle 9.30 con la finale Quad, seguita da quella femminile e, alle 17, dalla finale maschile.



© Riproduzione riservata