Daniel Michalski e Laurent Lokoli si contenderanno il titolo singolare maschile del secondo dei cinque Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Ha preso il via domenica 13 settembre e si chiuderà il 25 ottobre la seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei ITF Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

La programmazione ufficiale definitiva, rimodulata su un totale di 5 tornei Combined, prevede una sosta di una settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, per poi proseguire regolarmente a partire dal 5 ottobre.

Nella giornata di oggi sono state disputate le due semifinali dopo aver concluso gli ultimi due quarti stoppati ieri dalla pioggia.

Nei quarti, la testa di serie numero 6, Lorenzo Carboni, che ieri era sotto 6-3, 4-2, è stata sconfitta con un doppio 6-3 dal davisman polacco Michalski, numero 1 del seeding. È finito 6-3, 6-3 anche il derby tricolore tra Daniele Rapagnetta e Matteo Sciahbasi, che ieri era stato interrotto sul 2-3 nel primo set.

In semifinale, Michalski ha battuto 6-1, 7-6(2) l’ucraino Eric Vanshelboim (numero 3 del torneo), mentre il francese Lokoli, testa di serie numero 2, ha sconfitto Rapagnetta 6-3, 6-4.

Nel femminile, l’italiana Vittoria Paganetti, testa di serie numero 7, è approdata in semifinale dopo aver battuto 6-4, 7-5, nei quarti, Camilla Gennaro (brava a battere 6-4, 6-1 la qualificata Galatea Ferro nei quarti). Paganetti domani si giocherà un posto in finale con la numero 5 del tabellone, la ceca Alena Kovackova, che ha fermato la corsa della numero 2 del seeding, Martina Colmegna, reduce dal doppio 7-5 sulla wild card statunitense Mia Horvit.

Out nei quarti la qualificata Denise Valente, sconfitta con un doppio 6-3 dalla svizzera Marie Mettraux.

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