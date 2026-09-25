Jannik Sinner salta anche l’Atp 500 di Pechino per via del problema al ginocchio.

«Sono molto dispiaciuto di non poter essere a Pechino. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere», ha annunciato il campione altoatesino sui social, «ma farò di tutto per tornare al più presto sui campi».

L'azzurro, fermo dalla finale di Wimbledon a metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia, di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non é ancora del tutto superato.

Sinner, che a Pechino è detentore del titolo (ha vinto nel 2023 e nel 2025) perde così altri 500 punti e si complica la corsa al numero 1 di fine anno. Jannik ha ancora poco meno di 2mila punti di vantaggio sul tedesco, che diminuiranno ancora al termine del torneo cinese. Ma ne ha molti da difendere negli ultimi tornei, dove lo scorso anno ha dominato: in sostanza, entro fine anno deve recuperare 700 punti a Zverev se vuole chiudere il 2026 da numero 1.

Ieri erano uscite notizie di stampa secondo cui l’arrivo di Jannik a Pechino era previsto per domenica. Oggi la doccia fredda, a questo punto la prossima data puntata per il possibile rientro è il 7 ottobre, per il Master 1000 di Shangai.

(Unioneonline)

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