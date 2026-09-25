È morta Elena Pero, storica voce del tennis di Sky Sport. Lo ha annunciato Sky stessa con un commosso e partecipato ricordo, rilanciato dalle trasmissioni in diretta tv e sui canali Internet.

Allieva del grande Rino Tommasi, dopo tanti anni dietro le quinte è diventata la prima voce del tennis di Sky. In coppia con Paolo Bertolucci ha raccontato i due trionfi di Jannik Sinner a Wimbledon.

Elena Però aveva 60 anni. «Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia - sottolinea la redazione di Sky in un messaggio letto dal direttore - L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, noi come voi da casa, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto per la storica prima volta - il 13 luglio 2025 - in coppia con Paolo Bertolucci, che ha composto con lei, in oltre 20 anni di telecronache assieme, il secondo formidabile doppio della sua carriera».

Ha lavorato per Sky Sport, per più di trentacinque anni, da quando si chiamava Telepiù, dove è entrata fin dalla sua fondazione, come giornalista praticante nel 1991, assunta da Rino Tommasi, il suo grande maestro.

(Unioneonline)

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