L’algherese Lorenzo Carboni ai quarti finale nel secondo dei cinque Itf Combined che si disputano sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Il tennista sardo, accreditato della sesta testa di serie, ha sconfitto 6-4, 6-2 Gabriele Pennaforti e domani tornerà in campo per affrontare il polacco Daniel Michalski, favorito della vigilia e più volte vincitore su questi stessi campi.

Nel singolare femminile, subito out Barbara Dessolis che, ripescata come lucky loser, è stata stoppata 6-4, 6-3 dall'elvetica Marie Mettraux.

Ha preso il via domenica 13 settembre la seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

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