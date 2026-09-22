Tennis in carrozzina, al via l'Alghero Open Futures 2026Due azzurri agli ottavi, domani potrebbero sommarsi Moja e Cabras. Nel femminile presenti Ricci, Vietti e Lauro, nei quad Corradi
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Al via, sui campi in green set del Tc Alghero, l’Alghero Open Futures 2026 International Wheelchair Tennis Federation, torneo internazionale di tennis in carrozzina organizzato da Smile&Friends con la sponsorizzazione di èAmbiente e il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e di Fondazione Alghero.
Nel singolare maschile, le teste di serie accedono ai quarti di finale, a partire dal numero 1 del torneo, lo statunitense Mohamad Yusshazwan Yusoff (numero 28 al mondo). Avanti il numero 7 del seeding Fabian Mazzei e il numero 8 Lorenzo Degl’Innocenti. Tra gli azzurri, vittoriosi al primo turno Alberto Moja (6-1, 6-0 contro Marco Riccardo Melani) e Mario Cabras (6-0, 6-1 contro Paolo Tontodonati), che alle 9.30 di domani affronteranno negli ottavi rispettivamente Anto Joskic e Ante Kolundija, entrambi croati.
Vittorie al primo turno per Salvatore Vasta (6-0, 6-1 contro Stefano Puccetti) e Giordano Zavattoni (6-2, 6-3 contro Matthias Huerlimann), poi battuti agli ottavi, con un doppio 6-0, rispettivamente da Mohamad Yusshazwan Yusoff e Abu Samah Borhan, entrambi statunitensi.
Impegnate nei quarti di finale femminile le tre azzurre Vanessa Ricci (testa di serie numero 2), Maria Vietti (3) e Marianna Lauro. In doppio, da sottolineare il rientro alle gare per Alberto Corradi, ex numero 1 azzurro nella categoria Quad e più volte portacolori della Nazionale italiana.