la sfida
22 marzo 2026 alle 22:11
Tennis, buon esordio a Napoli per Lorenzo CarboniIl 20enne algherese supera il primo turno delle qualificazioni nell'Atp Challenger125
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Buon esordio di Lorenzo Carboni , che nel primo turno delle qualificazioni dell'Atp Challenger125 di Napoli batte 6-4, 3-6, 7-6(4) in 2h47' il magiaro Zsombor Piros numero 148 della classifica mondiale e numero 1 del tabellone cadetto.
Il 20enne algherese (483 Atp), affronterà domani il romagnolo Francesco Forti (600) per conquistare un posto nel tabellone principale.
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