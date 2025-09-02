la sfida
02 settembre 2025 alle 15:50
Tennis, Anastasia Ogno vince a Civitanova MarcheL'algherese si aggiudica la sesta edizione dell'Open Galassia Mobili per ufficio
Anastasia Ogno si aggiudica la sesta edizione dell'Open Galassia Mobili per ufficio, disputata sui campi del Ct Civitanova.
L'algherese, favorita della vigilia, è entrata in gara nei quarti di finale, approfittando del forfait della “padrona di casa” Cristina Abrami, per poi regolare 6-2, 6-1 in semifinale la testa di serie numero 4 Marta Valentini e 6-2, 6-3 in finale la numero 3 Emma Sereni.
