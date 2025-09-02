Anastasia Ogno si aggiudica la sesta edizione dell'Open Galassia Mobili per ufficio, disputata sui campi del Ct Civitanova.

L'algherese, favorita della vigilia, è entrata in gara nei quarti di finale, approfittando del forfait della “padrona di casa” Cristina Abrami, per poi regolare 6-2, 6-1 in semifinale la testa di serie numero 4 Marta Valentini e 6-2, 6-3 in finale la numero 3 Emma Sereni.

