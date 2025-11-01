la partita
01 novembre 2025 alle 13:33
Tennis A2 maschile, match casalingo per il Tc Alghero Mp FinancePer la quinta giornata del girone 6, a Maria Pia arrivano i toscani del Tc Bisenzio
Terzo match casalingo per il Tc Alghero Mp Finance.
Domani, per la quinta giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile, sul green set di Maria Pia arrivano i toscani del Tc Bisenzio.
I ragazzi di capitan Gino Asara sono ultimi e reduci dal 5-1 subito sui campi del Tc Albinea, mentre i pratesi, secondi, arrivano dal 4-2 rifilato al Tc Macerata.
A Prato, nel match d'andata, gli algheresi persero 4-2.
