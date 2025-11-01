La sfida
01 novembre 2025 alle 12:45
Tennis A1 femminile, il Tc Cagliari ospita la capolistaPer la quinta giornata del girone 1, a Monte Urpinu arriva l'imbattuto Tc Rungg
Il Tc Cagliari ospita la capolista.
Per la quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile, a Monte Urpinu arriva l'imbattuto Tc Rungg.
Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sono seconde e reduci dal poker servito sui campi romani del Tc Parioli, mentre le bolzanine arrivano dal quarto successo in altrettante gare disputate, il 3-1 casalingo sul Tc Padova.
Ad Appiano, nel match d'andata, le cagliaritane persero 4-0.
