Il Tc Cagliari ospita la capolista.
Per la quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile, a Monte Urpinu arriva l'imbattuto Tc Rungg.
Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sono seconde e reduci dal poker servito sui campi romani del Tc Parioli, mentre le bolzanine arrivano dal quarto successo in altrettante gare disputate, il 3-1 casalingo sul Tc Padova.
Ad Appiano, nel match d'andata, le cagliaritane persero 4-0.

