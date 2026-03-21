Jannik Sinner ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami, battendo in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir Dzumhur (n.76 Atp), in poco più di un'ora di gioco.

Nel prossimo incontro, l'azzurro se la vedrà col francese Corentin Moutet (n.33) o col ceco Tomas Machac (n.48).

(Unioneonline)

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