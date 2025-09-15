Le qualificazioni maschili del primo torneo Itf Combined di Santa Margherita di Pula si sono chiuse nel segno degli italiani Giacomo Crisostomo, Antonio Caruso, Cosimo Banti, Matteo Sciahbasi, Matteo Mura, Gregorio Biondolillo, Mattias Pisanu e dello statunitense Kyle Overmyer. Gli otto qualificati hanno conquistato così l’accesso al tabellone principale del torneo organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sui campi in terra battuta del Forte Village, Crisostomo ha sconfitto 6-2, 7-5 Francesco Canò; Caruso ha superato 6-1, 6-3 Mattia Secci; Banti ha rifilato un doppio 6-0 a Jacopo Sanna; Sciahbasi ha battuto 6-2, 6-3 Guelfo Borghini Baldovinetti; Mura ha liquidato 6-1, 6-3 Gabriele Pierro; Biondolillo ha messo a referto un doppio 6-2 contro Gabriele Maria Piano e Pisanu l’ha spuntata 6-2, 1-6, 10-8 su Niccolò Dessì. Nel derby statunitense, Overmyer si è imposto 6-3, 6-2 su Ashwin Vaithianathan.

Già presenti nel tabellone principale senza passare per le qualificazioni gli italiani Alexander Weis (testa di serie numero 4), Michele Ribecai (6), Gianmarco Ferrari (7), Federico Iannaccone (8), Noah Perfetti, Niccolò Ciavarella, Lorenzo Sciahbasi, Andrea De Marchi, Gabriele Maria Noce, Giorgio Tabacco, Jacopo Bilardo, Daniele Rapagnetta e le wild card Paolo Schiavone, Leonardo Malgaroli, Filippo Mazzola e Gianmarco Gandolfi.

Femminile. Nel main draw ci sono già Lisa Pigato (testa di serie numero 8), Federica Bilardo, Alessandra Mazzola, Anastasia Bertacchi, Deborah ed Enola Chiesa, Vittoria Paganetti, Isabella Maria Serban e le wild card Alessia Antici, Elena Francese, Fabiola Marino.

Proveranno a guadagnarsi un posto nel tabellone principale passando dalle qualificazioni Gaia Maduzzi e Alessandra Fiorillo, Eleonora Alvisi e Alessandra Pezzulla, Manuela De Lorenzo (contro la tedesca Tima Manescu), Caterina Odorizzi (contro Panasa), Marcella Dessolis (contro Kijima), Ginevra Parentini Vallega Montebruno e Caterina Novello e Aurora Deidda (opposta alla bulgara Yoana Moneva).

Subito out, nella giornata di oggi, Virginia Proietti (2-6, 6-2, 10-0 dalla lettone Odeta Panasa) e Ruby Pinna (6-0, 6-1 dalla giapponese Mio Kijima).

