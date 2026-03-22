Il Tc Alghero si presentaPresentate ieri sera le squadre che rappresenteranno il circolo nei campionati regionali di Serie C e D4 maschili e femminili e nei campionati giovanili Under 12, 13, 14 e16
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Ieri sera, la club house del Tc Alghero ha ospitato la presentazione ufficiale delle squadre che rappresenteranno il circolo nei campionati regionali di Serie C e D4 maschili e femminili e nei campionati giovanili Under 12, 13, 14 e16.
Al tavolo dei relatori, il presidente del Tc Alghero Fabio Fois, il direttore Marco Lelli e il maestro Gino Asara, che hanno illustrato il momento del club insieme ai membri del Direttivo, alla presenza degli atleti, dei soci e dei genitori dei giovani tennisti algheresi.
Il presidente Fois ha introdotto la serata ringraziando le famiglie, elemento fondamentale nel sostegno al percorso sportivo dei giovani. A quindi chiesto ancora un po’ di pazienza per i piccoli disagi dovuti ai lavori di miglioramento e ampliamento delle strutture, rallentati anche dalle condizioni meteo, ma fondamentali per la crescita della struttura.
Dopo la presentazione degli atleti delle singole squadre, la serata è proseguita con la premiazione degli Assoluti disputati nei mesi scorsi e riservati ai soci del Tc Alghero.
Insomma, un perfetto momento di condivisione che ha dato ufficialmente il via a una nuova stagione all'insegna dello sport, della passione e della comunità.
Ecco le squadre del Tc Alghero.
Serie C maschile: Michele Fois, Nicolò Serra, Luca Fasciani, Cristiano Monte, Tommaso Nurra, Luca Caminiti, Fabiano Fois, Giovanni Matteo Sanna, Francesco Marras, Gabriele Marras, Lorenzo Marras.
Serie C femminile: Arina Vasilescu, Eva Zaboltnaya, Giulia Mura, Alessandra Ogno, Floriana Monti, Barbara Galletto, Serena Cimino, Chiara Lovotti, Ariel Contini.
Serie D4 maschile: Antonio Soggiu, Andrea Piras, Stefano Mura, Piki Trova.
Under 16 femminile: Serena Cimino, Chiara Lovotti, Ariel Contini, Rachele Speziga.
Under 14 maschile A: Francesco Marras, Antonio Soggiu, Andrea Piras.
Under 14 maschile B: Davide Idini, Francesco Muti.
Under 12 maschile: Alessio Sghirru, Francesco Cuccureddu, Federico Demartis, Daniele Brancati,
Under 12 femminile: Greta Simbula, Sofia Baduena.