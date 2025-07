Impresa di Flavio Cobolli che raggiunge i quarti a Wimbledon. Il romano, numero 24 del ranking Atp, ha battuto il trentaseienne croato Marin Čilić (numero 83) con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Per lui è la prima volta tra i migliori otto di un torneo del Grande Slam.

Comincia così al meglio la seconda giornata dedicata agli ottavi di finale, con tre italiani in campo (prima volta in assoluto sull'erba londinese). Fra pochi minuti, sul campo 1, tocca a Lorenzo Sonego contro l'americano Ben Shelton. Sul campo principale, non prima delle 17.45, il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov.

Cobolli affronterà ai quarti, domani, il vincente della sfida tra Alex de Minaur e Novak Djoković, tuttora in corso.

