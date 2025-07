È stato annullato l'allenamento previsto per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo aveva prenotato un campo a Wimbledon per le 17 ora italiana, in vista del quarto di finale contro Shelton di domani, nonostante il dolore al gomito che lo aveva limitato ieri negli ottavi contro Dimitrov.

Per Sinner niente test alla vigilia del match quindi. Ieri, all’inizio del secondo set, aveva chiesto un medical time out per farsi controllare il gomito destro, dolorante a seguito di una caduta avvenuta in avvio di partita. Poi aveva ripreso a giocare e, nel terzo set, era stato l’avversario Dimitrov ad accusare un problema fisico che lo ha costretto al clamoroso ritiro (era avanti 2-0).

«È stata una caduta sfortunata», aveva commentato Sinner sull'infortunio al gomito ieri in conferenza stampa. «Ho controllato il video e non mi è sembrata grave, ma l'ho comunque avvertita molto, quando ero al servizio e soprattutto sui dritti. Comunque farò dei controlli e vedremo come andrà».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata