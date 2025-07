Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove affronterà mercoledì Ben Shelton che ha battuto Lorenzo Sonego nel tardo pomeriggio. Ma per il numero 1 al mondo il passaggio del turno arriva per il ritiro dell’avversario, con lo sfortunatissimo Grigor Dimitrov che è costretto ad abbandonare la partita e il torneo al terzo set, sul 2-2, dopo che il bulgaro aveva vinto i primi due 6-3 7-5.

Avvio da incubo per Sinner: Dimitrov vince il primo game, il numero 1 al mondo cede il servizio per la prima volta nel torneo (il 2-0) e il bulgaro si impone anche nel successivo. La reazione dell'italiano è solo parziale, riesce a portarsi al massimo sotto di due prima di cedere 6-3.

Nel secondo set, sotto 3-2, Sinner è costretto al medical time out per un problema al gomito destro: dopo alcuni minuti riprende a giocare ma perde il game. Va anche sotto 5-3, poi però si rilancia e ottiene il primo break della sua partita, portando il punteggio in parità. Dimitrov, tuttavia, non dà segni di cedimento e riprende in mano il set, chiudendolo sul 7-5.

Sul 2-2 nel terzo set un movimento brusco di Dimitrov gli causa un infortunio, forse muscolare. Soccorso dallo staff medico, con anche lo stesso Sinner presente, dopo qualche minuto di verifiche con il fisioterapista lascia il campo – molto dolorante al petto – ed è costretto a dare forfait. «Gli auguro di recuperare in fretta, è stato molto sfortunato: non mi sento per niente un vincitore, è un brutto momento per tutti noi che l’abbiamo visto», le parole di Sinner – visibilmente scosso – dopo l’annuncio dell’abbandono dell’avversario.

© Riproduzione riservata