Novak Djokovic spegne solo per pochi minuti il sogno di Lorenzo Musetti di partecipare per la prima volta in carriera alle Atp Finals.

Il fuoriclasse serbo prima si aggiudica l’Atp 250 di Atene (101esimo titolo in carriera) sconfiggendo in una tiratissima finale durata 3 ore proprio il carrarino con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, negandogli per 10 punti la possibilità di superare il canadese Auger Aliassime ed entrare così tra i primi 8. Poi a rete gli sussurra «Stai tranquillo, a Torino non vado», quindi ufficializza la sua decisione.

I maligni avranno tutte le ragioni per pensare che questa rinuncia è arrivata dopo la finale per non penalizzare il “suo” torneo, diretto dal fratello Djordje. Con la rinuncia di Nole e la certezza di partecipare alle Finals, infatti, Musetti non avrebbe giocato Atene e comuque si sarebbe ritirato a competizione in corso.

Per la prima volta nella storia dunque ci saranno due italiani tra gli otto titolari alle Finals. Nel 2021, nella prima edizione torinese, erano scesi in campo Jannik Sinner e Matteo Berrettini ma l'altoatesino era subentrato come riserva proprio al romano, costretto ad alzare bandiera bianca dopo il primo set del primo match contro Alexander Zverev.

Musetti esordirà lunedì pomeriggio contro Taylor Fritz nel gruppo Jimmy Connors, di cui fanno parte anche Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Sempre lunedì, di sera, esordirà Jannik Sinner contro Felix Auger Aliassime, nel gruppo Bjorn Borg di cui fanno parte anche Alexander Zverev e Ben Shelton.

Edizione da record per l’Italia nelle Atp Finals che iniziano domenica. Oltre ai due azzurri nel singolare, avremo anche la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio.

Intanto Darren Cahill ha annunciato che resterà con Sinner anche nel 2026: «Se Jannik mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui». E sul fatto che Jannik lo voglia, noon ci sono dubbi.

