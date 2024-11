L’Italia batte l’Olanda 2-0 e a Malaga conquista di nuovo la Coppa Davis.

Nella prima partita Matteo Berrettini ha battuto Van de Zandschulp per 6-4 6-2. Nella seconda sfida Sinner ha sconfitto Griekspoor 7-6, 6-2: uno strepitoso uno-due che ha permesso agli azzurri di bissare il successo del 2023.

Un trionfo che suggella un periodo straordinario per il tennis italiano e che fa il paio con la vittoria appena ottenuta alla Billie Jean King Cup dal team femminile guidato da Tathiana Garbin.

«Questa Coppa ha sempre un sapore speciale, vuol dire tanto per noi avere rivinto questo trofeo. Qui volevo starci, volevo difendere questo titolo e ci siamo riusciti dando più del 100%, perché non c'è mai nulla di scontato». Jannik Sinner esulta ai microfoni di Rai Sport: «È bello finire la stagione vincendo ancora, sono davvero contento. Il 2024 è stato un anno con tante emozioni, ma anche con tante difficoltà. Ora vediamo come va il 2025».

«Una vittoria sofferta, voluta, desiderata tanto. Grazie a tutti i miei compagni, sento un'emozione grandissima», le parole di Matteo Berrettini: «La Coppa è pesante - dice ancora Berrettini - si 'smontava' e non volevamo romperla. Ma è pesante in tutti i sensi, ogni partita l'abbiamo vissuta intensamente, con l'Australia è stata una sfida durissima ma siamo un gruppo forte». «Sono superfelice - dice -, è uno dei miei successi più belli, lo dedico alla mia famiglia e a me stesso: ho fatto scelte difficili e non ho mai mollato».

