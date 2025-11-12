Jannik Sinner batte Alexander Zverev alle Atp Finals di Torino e stacca il pass per le semifinali del torneo.

Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking, ha vinto in due set dopo un'ora e 36 minuti di gioco. Il punteggio finale è stato 6-4 6-3. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata