mondiali di atletica

Staffetta 4x100, l’Italia di Tortu e Patta è medaglia d’argento. Kaddari sfiora il podio

Finale a Budapest, gli azzurri con Rigali e Jacobs hanno corso in 37"62. Oro agli Usa, bronzo alla Giamaica. Impresa anche per le donne: quarto posto per il quartetto con la velocista sarda