È tutto pronto in Francia per i Mondiali di rugby che prenderanno il via l’8 settembre.

Quarantotto partite, 20 squadre e un sogno anche per l’Italia: vincere.

Gli azzurri sono nel girone A con Nuova Zelanda, Uruguay, Namibia e Francia. La prima partita la giocherà sabato 9 contro la Namibia. L'esordio per il paese ospitante invece è contro gli All Blacks, tra i favoriti per la vittoria.

«Cosa sognare di meglio che la Nuova Zelanda? Una squadra che non ha mai perso una partita in fase di qualificazione ai Mondiali - ha detto il tecnico della nazionale francese Fabien Galthié - il match di venerdì per noi sarà una festa, una gioia».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata