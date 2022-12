Dopo le sconfitte dello scorso weekend, Techfind Selargius e Cus Cagliari sono pronti a voltare pagina con l’obiettivo di conquistare punti preziosi già nei due impegnativi match in programma domani, valevoli per la 11ª giornata della A2 femminile di basket. Alle 18, il San Salvatore ospiterà al PalaVienna la capolista Empoli, che viaggia con 8 vittorie e 2 sconfitte all'attivo. Alle 18.30, invece, il Cus Cagliari scenderà in campo al PalaChemiba di Cerreto d’Esi (Ancona), tana dell’Halley Thunder Matelica.

Techfind Selargius. Le giallonere proveranno a dire la loro contro l’attrezzata formazione toscana, in cui spicca la ex di turno, Stoichkova. “Stiamo cercando di recuperare a pieno le acciaccate, ci siamo allenati con buona intensità durante la settimana. Empoli è probabilmente la squadra più in forma del momento. Hanno talento e tanti punti nelle mani, specie nel reparto esterne: per fermarle dovremo cercare di “sporcare” la partita”, ha commentato coach Simone Righi. “Dovremo partire dalla nostra difesa, sarà fondamentale l’aggressività sulle linee di passaggio per limitare la loro circolazione di palla ed essere puntuali nella transizione difensiva per impedire quei parziali che possono spaccare le partite”. Poi verrà il derby, nel turno infrasettimanale serale di mercoledì. “L’obiettivo è trarre il massimo possibile da queste gare e vogliamo chiudere l’anno solare con almeno una vittoria. La sosta sarà fondamentale, perché ci potrà permettere di tirare il fiato in vista di un girone di ritorno che ci vedrà affrontare subito le prime del girone”.

Cus Cagliari. Le nove sconfitte in dieci gare pesano sul morale delle universitarie, così come l’assenza di una giocatrice fondamentale come Erika Striulli, che non rientrerà neanche in occasione del match col Matelica settimo in classifica. “La serie negativa non ha certamente fatto bene all’autostima, dopo la vittoria su Roseto la squadra era parsa in crescita, ma nelle ultime due gare sono arrivati dei passi indietro. Stiamo lavorando principalmente su questo: prima di Natale ci sono due partite e vogliamo assolutamente muovere la classifica”, ha sottolineato coach Federico Xaxa. “Sentiamo la mancanza di Erika, ma per qualunque squadra sarebbe difficile far bene con una sola playmaker di ruolo. Saias è giovane, sta provando di avere qualità costante, e sono convinto che la squadra possa vincere anche con questo assetto: tanti punti sono sfuggiti per demeriti nostri. Le avversarie? Debora Gonzalez è una delle giocatrici più decisive del girone e Matelica è complessivamente difficile da affrontare. Noi vogliamo ricompattarci e tornare alla vittoria: dobbiamo convincerci una volta per tutte di essere una squadra vera”.

© Riproduzione riservata