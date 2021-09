La Raimond Sassari continua a scrivere la storia. Dopo essere stata la prima compagine maschile sarda a disputare le coppe europee, ieri, al secondo tentativo dopo quello fallito contro i ciprioti del Parnassos Strovolou nel 2020, ha passato il turno nella Ehf Cup eliminando il Dudalange.

Decisiva, per i rossoblù turritani, la vittoria per 29-21 centrata al PalaSantoru nella gara di ritorno coi lussemburghesi, che venerdì si erano imposti di misura (24-23) e avevano così messo, seppur di un soffio, la testa avanti. La Raimond non ha perso tempo, ha subito accumulato un discreto parziale e soprattutto ha lasciato a secco gli ospiti per i primi 10’ di gioco. Il Dudalange, tuttavia, è riuscito a riavvicinarsi fino al 14-9 del 30’ ma nella ripresa i padroni di casa hanno allungato nuovamente e dilagato nel finale contro un avversario ormai privo di forze.

La Raimond, dopo il positivo debutto in campionato di A1 maschile della scorsa settimana, quando si era imposta 29-24 sul Cassano Magnago, adesso ha compiuto un importante passo anche sul fronte europeo, dove l’aspettano ora i norvegesi del Naerbo.

A2 MASCHILE - Archiviato il successo per 32-36 sul campo della Modula Casalgrande nella prima gara della stagione, la Verdeazzurro Sassari ha pareggiato 27-27 col Follonica sul parquet di casa dopo aver chiudo in perfetto equilibrio, 13-13, anche la prima frazione.

Tra i sassaresi, ancora implacabile il trio formato da Zidarich, Vassia e Cherosu, autori rispettivamente di nove, sette e cinque marcature.

© Riproduzione riservata