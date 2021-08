Si è chiuso con la vittoria della Danimarca in finale contro la Russia il torneo internazionale di goalball, cioè pallamano per non vedenti e ipovedenti, ospitato a Carbonia delle palestre della scuola Angioy e Gramsci Amaldi.

Si è trattato di una competizione olimpionica perché le cinque nazionali partecipanti, cioè Italia, Russia, Danimarca, Francia e Romania, non avevano superato le selezioni per le paralimpiadi in corso in questi giorni a Tokyo, in Giappone.

La nazionale italiana è riuscita a qualificarsi al terzo posto.

Lo spirito olimpico ha dunque aleggiato su Carbonia grazie al Comitato paralimpico italiano e alla Federazione italiano non vedenti.

Sono stati ben cinquanta gli atleti in gara più altrettanti accompagnatori.

