In campo domani la quattordicesima giornata del campionato di Serie A di rugby. Per il girone 1, alle 14.30, l'Amatori Alghero ospiterà il Milano sul manto erboso di Maria Pia.

Tra le fila algheresi (ultimi e reduci dal 66-14 subito sul campo del Cus Torino primo della classe), mancheranno Chalonec Santana (in via di recupero dall'infortunio al ginocchio, Juan Capozucca (reduce da un intervento al setto nasale dopo il trauma subito a Torino) e Fausto Delli Carpini (che dopo il cartellino rosso di domenica è stato fermato dal giudice sportivo per tre settimane. Rientra, invece, il capitano Mario Serra, assente per infortunio da tanto tempo. L'Amatori è il fanalino di coda del girone con i 3 punti conquistati nelle tredici partite perse in stagione.

Il Milano, terzo a pari punti con il Parabiago dopo la vittoria per 17-16 a Calvisano, all'andata si impose 51-5.

Dirigerà l'incontro Matteo Bertocchi di Sassari.

